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В Ивьевском районе мужчина вернул долг пенсионерке сувенирной купюрой

27 апреля 2018 14:12
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Новости Беларуси. В Ивьевском районе мужчина пытался рассчитаться с долгом сувенирной купюрой.  

По сведениям УСК по Гродненской области, в конце марта 2018 года в милицию обратилась 85-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в 2017 году одолжила сто рублей 37-летнему односельчанину. Длительное время гражданин отказывался возвращать деньги.  

Поскольку сама вернуть свои деньги женщина не смогла, она решила прибегнуть к помощи сотрудников милиции. Узнав об этом, мужчина принёс потерпевшей 200 евро и попросил сто рублей сдачи. Принесённая купюра была сувенирной.  

В итоге пенсионерка обратилась к правоохранителям. Слова потерпевшей были проверены и нашли подтверждение. Купюра изъята и признана вещественным доказательством. Производителем на ней нанесены надписи: «Не является платежным средством», «Сувенир».  

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество, совершённое повторно».  

Подозреваемый является безработным, он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Чтобы компенсировать причинённый потерпевшей ущерб, на имущество подозреваемого наложен арест.  

Зимой 2018 года четверо безработных хотели расплатиться поддельными деньгами. 

У подозреваемых изъяли 51 купюру – подробности здесь.  

# происшествия # Мошенничество

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