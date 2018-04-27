В Ивьевском районе мужчина вернул долг пенсионерке сувенирной купюрой

Новости Беларуси. В Ивьевском районе мужчина пытался рассчитаться с долгом сувенирной купюрой.

По сведениям УСК по Гродненской области, в конце марта 2018 года в милицию обратилась 85-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в 2017 году одолжила сто рублей 37-летнему односельчанину. Длительное время гражданин отказывался возвращать деньги.

Поскольку сама вернуть свои деньги женщина не смогла, она решила прибегнуть к помощи сотрудников милиции. Узнав об этом, мужчина принёс потерпевшей 200 евро и попросил сто рублей сдачи. Принесённая купюра была сувенирной.

В итоге пенсионерка обратилась к правоохранителям. Слова потерпевшей были проверены и нашли подтверждение. Купюра изъята и признана вещественным доказательством. Производителем на ней нанесены надписи: «Не является платежным средством», «Сувенир».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество, совершённое повторно».

Подозреваемый является безработным, он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Чтобы компенсировать причинённый потерпевшей ущерб, на имущество подозреваемого наложен арест.

Зимой 2018 года четверо безработных хотели расплатиться поддельными деньгами.