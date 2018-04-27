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В Светлогорске милиционеры спасли пенсионера от смерти из-за отравления газом

27 апреля 2018 13:19
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Новости Беларуси. 25 апреля в Светлогорске милиционеры спасли пенсионера от смертельного отравления газом.  

Как сообщает Департамент охраны МВД, два правоохранителя сопровождали судебного исполнителя. В подъезде дома, располагавшегося в Октябрьском микрорайоне, они почувствовали запах бытового газа.  

В дальнейшем выяснилось, что источником запаха была квартира на втором этаже. Один из сотрудников милиции начал стучать в дверь квартиры. В полуобморочном состоянии на стук вышел пожилой мужчина.  

Правоохранитель вошёл в квартиру. Все окна были плотно закрыты, а на кухне была полностью открытая конфорка. Сотрудники отдела охраны перекрыли газ, начали проветривание и вызвали скорую.  

89-летнего владельца квартиры госпитализировали с отравлением. Сейчас жизни пациента ничто не угрожает.  

На неделе в Гомеле произошёл ещё один инцидент с отравлением. 

Мужчина пытался вскрыть ржавый баллон и почувствовал недомогание – подробнее здесь.  

# происшествия # Отравления

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