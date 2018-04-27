В Гомеле мужчина попытался открыть найденный на пустыре баллон и отравился

Новости Беларуси. 26 апреля в Гомеле спасателям сообщили о странном запахе на лестничной площадке.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, источником запаха была одна из квартир, хозяйки которой во время инцидента не было дома.
Новости Беларуси. 26 апреля в Гомеле спасателям сообщили о странном запахе на лестничной площадке.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, источником запаха была одна из квартир, хозяйки которой во время инцидента не было дома.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Согласно предварительным данным, муж владелицы квартиры нашёл на пустыре ржавый металлический баллон емкостью около 20 литров. Мужчина принёс находку домой и попытался вскрыть.
В это время гражданин почувствовал недомогание и обратился в скорую. Прибывшие медработники госпитализировали мужчину с отравлением неизвестным веществом.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Спасатели вошли в помещение, заметили вскрытый баллон и разлитое неизвестное вещество. В дальнейшем стало известно, что разлитое вещество – ангидрид уксусной кислоты.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Работники МЧС провели необходимые действия по дегазации и нейтрализации вещества щелочным раствором. Баллон изъят для утилизации.
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