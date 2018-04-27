В Гомеле мужчина попытался открыть найденный на пустыре баллон и отравился

Новости Беларуси. 26 апреля в Гомеле спасателям сообщили о странном запахе на лестничной площадке. По сведениям Гомельского ОУМЧС, источником запаха была одна из квартир, хозяйки которой во время инцидента не было дома.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Согласно предварительным данным, муж владелицы квартиры нашёл на пустыре ржавый металлический баллон емкостью около 20 литров. Мужчина принёс находку домой и попытался вскрыть. В это время гражданин почувствовал недомогание и обратился в скорую. Прибывшие медработники госпитализировали мужчину с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Спасатели вошли в помещение, заметили вскрытый баллон и разлитое неизвестное вещество. В дальнейшем стало известно, что разлитое вещество – ангидрид уксусной кислоты.

Фото: Гомельское ОУМЧС