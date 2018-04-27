«Водитель поясняет, что якобы отказало рулевое управление и тормозная система». В центре Минска троллейбус врезался в столб

Новости Беларуси. Авария в центре Минска. На пересечении улицы Коммунистической с улицей Куйбышева троллейбус с пассажирами выехал с проезжей части и врезался в мачту освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария в центре Минска. На пересечении улицы Коммунистической с улицей Куйбышева троллейбус с пассажирами выехал с проезжей части и врезался в мачту освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть пострадавшие: по некоторой информации, их десять. Некоторые с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Очевидцы:
Троллейбус повернул немножко на тротуар, женщины закричали. Затем удар в столб. Все начали друг другу помогать. Я даже не заметил: была остановка или не была – сидел спокойно, о своем думал.
В движении троллейбус наезжает на бордюр. Начинается тряска. Впереди – столб. Всё, удар.
Виктор Суруда, заместитель начальника отдела ГАИ Центрального района Минска:
Пока неизвестно, по каким причинам, непонятно. Водитель поясняет, что якобы отказало рулевое управление и тормозная система. Что-то такое. Пока предварительная информация.
Сейчас проводится проверка, опрашиваются очевидцы. Предварительная версия причины происшествия – техническая неисправность троллейбуса.