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«Водитель поясняет, что якобы отказало рулевое управление и тормозная система». В центре Минска троллейбус врезался в столб

27 апреля 2018 10:43
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Новости Беларуси. Авария в центре Минска. На пересечении улицы Коммунистической с улицей Куйбышева троллейбус с пассажирами выехал с проезжей части и врезался в мачту освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Водитель поясняет, что якобы отказало рулевое управление и тормозная система». В центре Минска троллейбус врезался в столб -1

«Водитель поясняет, что якобы отказало рулевое управление и тормозная система». В центре Минска троллейбус врезался в столб -3

Есть пострадавшие: по некоторой информации, их десять. Некоторые с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Очевидцы:

«Водитель поясняет, что якобы отказало рулевое управление и тормозная система». В центре Минска троллейбус врезался в столб -6


Троллейбус повернул немножко на тротуар, женщины закричали. Затем удар в столб. Все начали друг другу помогать. Я даже не заметил: была остановка или не была – сидел спокойно, о своем думал.

«Водитель поясняет, что якобы отказало рулевое управление и тормозная система». В центре Минска троллейбус врезался в столб -8

В движении троллейбус наезжает на бордюр. Начинается тряска. Впереди – столб. Всё, удар.

«Водитель поясняет, что якобы отказало рулевое управление и тормозная система». В центре Минска троллейбус врезался в столб -11

Виктор Суруда, заместитель начальника отдела ГАИ Центрального района Минска:
Пока неизвестно, по каким причинам, непонятно. Водитель поясняет, что якобы отказало рулевое управление и тормозная система. Что-то такое. Пока предварительная информация.

Сейчас проводится проверка, опрашиваются очевидцы. Предварительная версия причины происшествия – техническая неисправность троллейбуса.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Виктор Суруда

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