«Водитель поясняет, что якобы отказало рулевое управление и тормозная система». В центре Минска троллейбус врезался в столб

Новости Беларуси. Авария в центре Минска. На пересечении улицы Коммунистической с улицей Куйбышева троллейбус с пассажирами выехал с проезжей части и врезался в мачту освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть пострадавшие: по некоторой информации, их десять. Некоторые с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Очевидцы:



Троллейбус повернул немножко на тротуар, женщины закричали. Затем удар в столб. Все начали друг другу помогать. Я даже не заметил: была остановка или не была – сидел спокойно, о своем думал.

В движении троллейбус наезжает на бордюр. Начинается тряска. Впереди – столб. Всё, удар.