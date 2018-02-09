В Борисове четверо безработных хотели расплатиться поддельными деньгами

Новости Беларуси. В Борисове двое белорусов и двое граждан России пытались расплатиться за покупку поддельными деньгами.

По сведениям УСК по Минску, в отношении четверых фигурантов возбуждено уголовное дело о сбыте поддельной иностранной валюты. В деле подозреваются супруги из Москвы, 25-летний уроженец Новополоцка и 39-летний житель Борисова. Все четверо являются безработными.

Подозреваемых задержали после попытки приобрести товар поддельными денежными билетами достоинством 100 долларов США и 5000 российских рублей. Задержанных и их автомобиль Lexus обыскали. Были найдены и изъяты 51 купюра достоинством в 5000, 2000, 1000, 100 российских рублей и четыре купюры достоинством в 100 долларов США.

По деньгам назначен ряд экспертиз. С подозреваемыми работают следователи, выясняется роль и противоправные действия каждого из них.

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