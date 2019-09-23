В Ивановском районе задержан нетрезвый угонщик мотоцикла

Новости Беларуси. В Ивановском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя мотоцикла «ИЖ Юпитер» без водительского удостоверения.

По информации УВД Брестского облисполкома, сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл, водитель которого перевозил двух пассажиров — 21 и 23 лет. Все трое были без мотошлемов. Выяснилось, что водитель управлял транспортным средством в нетрезвом виде, не имел при себе документы на него. В отношении 23-летнего водителя было составлено 6 административных протоколов.