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В Ивановском районе задержан нетрезвый угонщик мотоцикла

23 сентября 2019 09:12
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Новости Беларуси. В Ивановском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя мотоцикла «ИЖ Юпитер» без водительского удостоверения.

По информации УВД Брестского облисполкома, сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл, водитель которого перевозил двух пассажиров — 21 и 23 лет. Все трое были без мотошлемов. Выяснилось, что водитель управлял транспортным средством в нетрезвом виде, не имел при себе документы на него. В отношении 23-летнего водителя было составлено 6 административных протоколов.

В Ивановском районе задержан нетрезвый угонщик мотоцикла -1

Фото: УВД Брестского облисполкома

Спустя время в милицию обратился мужчина, который рассказал, что с его двора был угнан мотоцикл. Правоохранители установили, что молодые люди хотели покататься, поэтому угнали транспортное средство односельчанина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства».

В августе в Червенском районе 15-летний подросток угнал иномарку (читать дальше).

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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