В Минске в квартире обнаружено тело 39-летнего мужчины

Новости Беларуси. В Минске устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

По информации Следственного комитета, 21 сентября ночью в квартире дома по улице Кижеватова было обнаружено тело 39-летнего мужчины.

Был проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Предварительно, мужчина злоупотреблял алкоголем и скончался от заболевания, которое у него имелось. На данный момент не установлены признаки, указывающие на криминальный характер смерти.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение.

Летом в Двине было найдено тело мужчины.