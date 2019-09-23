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В Минске в квартире обнаружено тело 39-летнего мужчины

23 сентября 2019 08:56
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Новости Беларуси. В Минске устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. 

По информации Следственного комитета, 21 сентября ночью в квартире дома по улице Кижеватова было обнаружено тело 39-летнего мужчины. 

Был проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. 

Предварительно, мужчина злоупотреблял алкоголем и скончался от заболевания, которое у него имелось. На данный момент не установлены признаки, указывающие на криминальный характер смерти. 

Проводится проверка, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. 

Летом в Двине было найдено тело мужчины. 

К нему были привязаны гантели и чугунная сковородка (читать далее).  

# ЧП # происшествия

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