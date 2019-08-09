В Червенском районе 15-летний подросток угнал иномарку

Как сообщает УВД Минского облисполкома, в милицию обратился тракторист местного сельхозпредприятия. Мужчина рассказал, что днём со стоянки возле машинного двора кто-то угнал его Audi 80 путём свободного доступа.

Новости Беларуси. В Червенском районе был задержан подросток, который подозревается в угоне.

Вскоре транспортное средство было обнаружено неподалёку от соседней деревни. Также был задержан подозреваемый, им оказался 15-летний житель одной из деревень Червенского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

Летом 2019 года школьники отремонтировали чужую машину и угнали её.