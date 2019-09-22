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В Минске троллейбус пропускал легковушку и в него врезался грузовик

22 сентября 2019 10:08
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Новости Беларуси. 21 сентября в Минске на проспекте Дзержинского столкнулись грузовик и троллейбус.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, троллейбус двигался в крайней правой полосе. Когда он начал перестраиваться во вторую полосу, перед ним выехала легковушка. Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта притормозил. В этот момент в троллейбус врезался ехавший позади грузовик «МАЗ».

От удара несколько пассажиров общественного транспорта упали. Согласно имеющейся информации, двум из них потребовалась медпомощь.

По факту ДТП ведётся проверка.

На неделе в Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковушка.

Пострадали два человека – здесь подробности.

# Авария в Минске # происшествия

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