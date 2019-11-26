В Ивацевичском районе подросток под видом девушки вымогал у собеседника деньги в соцсетях

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе подросток, притворяясь девушкой, вымогал у собеседника деньги в соцсетях.

По информации УВД Брестского облисполкома, 23-летний парень обратился к правоохранителям.

Было установлено, что под вымышленными данными 15-летний подросток зарегистрировался в одной из соцсетей и стал переписываться с потерпевшим под видом девушки.

Притворяясь ей, подросток получил личные сведения от собеседника, а их нераспространение начал вымогать у него деньги по переписке. Потерпевший перевел около 300 рублей за молчание.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».