В Ивацевичском районе подросток под видом девушки вымогал у собеседника деньги в соцсетях

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе подросток, притворяясь девушкой, вымогал у собеседника деньги в соцсетях.
По информации УВД Брестского облисполкома, 23-летний парень обратился к правоохранителям.
Было установлено, что под вымышленными данными 15-летний подросток зарегистрировался в одной из соцсетей и стал переписываться с потерпевшим под видом девушки.
Притворяясь ей, подросток получил личные сведения от собеседника, а их нераспространение начал вымогать у него деньги по переписке. Потерпевший перевел около 300 рублей за молчание.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».
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