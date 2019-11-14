В Молодечно женщина хотела продать телевизор, но её обманул кибермошенник

Новости Беларуси. Жительница Молодечно, которая хотела продать телевизор, была обманута кибермошенником.

По информации МВД, утром 13 ноября женщина рассказала правоохранителям о том, что с ее банковской карты пропало около 20 тысяч долларов и более 13,5 тысяч евро.

Установлено, что накануне в одном из мессенджеров с женщиной связывался мужчина. Он хотел купить телевизор, который она продавала. Чтобы внести предоплату незнакомец попросил передать реквизиты банковской карты. Спустя время мужчина сообщил, что транзакция не прошла и женщине нужно перейти по ссылке на сайт банка, чтобы провести операцию через личный кабинет.