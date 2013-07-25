В Испании сошёл с рельсов пассажирский поезд - погибли 78 человек

Новости Испании. В Испании ликвидируют последствия одной из крупнейших железнодорожных катастроф. На подъезде к столице Галисии Сантьяго-де-Компостелла сошёл с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Мадрида. В стране объявлен трехдневный траур.

По последним данным, погибли 78 человек. Более 140 получили травмы. Состав сильно повреждён. Некоторые вагоны до сих пор остаются не обследованными. В момент ЧП в поезде было 247 пассажиров.

Вместо максимально допустимых 80 км/ч состав развил скорость до 180 км/ч. С рельсов сошли все 13 вагонов пассажирского поезда.

Сантьяго-де-Компостелла популярный среди туристов город. Не исключено, что в поезде находились иностранцы. Информации о том, были ли там наши сограждане, пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение поезда стало самой серьезной железнодорожной аварией в Испании за последние сорок лет. Машинист и его помощник выжили и сейчас дают показания. в больницах работают дополнительные бригады медиков. Объявлен добровольный сбор донорской крови.

Машинист разбившегося поезда, как выяснилось, и раньше любил «погонять» на большой скорости. В марте 2012 года в социальной сети Facebook он разместил фотографии спидометра поезда, стрелка которого показывала скорость 200 км/ч. На следующий день после аварии фотографии были удалены, сообщает агентство РИА Новости.

МИД Беларуси выясняет, пострадали ли белорусы при крушении поезда в Испании. В настоящее время консульская служба нашего посольства во Франции находится в контакте с испанскими властями для уточнения всех обстоятельств происшествия.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Королю Испании Хуану Карлосу Первому, испанскому народу, всем родным и близким погибших в результате катастрофы.