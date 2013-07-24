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В Индии погибли более 150 человек из-за сильного наводнения, а свыше полумиллиона остались без крова

24 июля 2013 13:57
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Новости Индии. На севере Индии растет число жертв сильного наводнения. По последним данным, погибли более 150 человек. Свыше полумиллиона остались без крова. В зоне бедствия работают поисково-спасательные бригады.

Однако ситуацию серьёзно осложняют затяжные ливни. Специалисты опасаются, что это может вызвать новые разливы рек.  В пострадавший регион организуют подвоз питьевой воду, продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Пострадавших размещаю во временных убежищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Наводнение

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