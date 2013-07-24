Новости Нидерландов. Воздушный шар, в корзине которого находилось 11 человек, упал в озеро в Нидерландах. Пострадали по меньшей мере два человека.

Инцидент на мобильный телефон заснял очевидец. На видео видно, как корзина шара ударилась о берег, а купол опустился на близлежащую автодорогу, перекрыв движение машинам. На место происшествия сразу прибыли два катера береговой охраны, пожарный расчет, автомобиль скорой помощи и полиция. Выбираться на берег людям помогали и случайные прохожие.

Причина падения шара устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.