При реконструкции Купаловского театра обнаружено необоснованное завышение стоимости работ на 1,5 млрд. рублей

Новости Беларуси. В ходе реконструкции Купаловского театра обнаружены серьезные финансовые нарушения. Из-за ненадлежащего контроля генподрядчик необоснованно завысил стоимость работ. В результате смета «потяжелела» на сумму почти в полтора миллиарда рублей.

Кроме того, в театре обнаружили и недостачу светотехнического оборудования еще на 320 миллионов.

Несмотря на то, что проверка еще не завершена, нерадивый подрядчик уже возместил в бюджет значительную часть недостающих средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Мацулевич, начальник управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В ходе проверки 1,2 млрд. уже возвращено генеральным подрядчиком в бюджет из незаконно израсходованных сумм. В ходе проверки поставщиками обнаружено, что часть ее поставлена через подставные компании. За это поставщику уже начислены налоги в размере 1,2 млрд. рублей, арестованы его счета. Проверка продолжается.

Специалисты продолжают фиксировать нарушения касательно и других объектов строительства. Например, нецелевое использование средств дольщиков.

Специалисты продолжают фиксировать нарушения и на других объектах строительства. В частности, речь идет о нецелевом использовании средств дольщиков. Когда за счет будущих жильцов застройщики покрывают убытки или и вовсе — улучшают личное благосостояние. Отдельная тема — закупка материалов. Как пример — недавний случай в Солигорске. Компания приобрела линолеум для отделки новых квартир, и уже впоследствии выяснилось, что цена была явно завышена.