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Около 300 человек 5 мая эвакуировали из московского метро

05 мая 2013 14:50
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Новости России. Около 300 человек 5 мая эвакуировали из московского метро. Утром в тоннеле возле станции «Рязанский проспект» было зафиксировано задымление. Предварительная причина - возгорание контактного рельса.

Движение электропоездов временно приостановили. Эвакуация пассажиров прошла оперативно. Однако троим из них понадобилась медицинская помощь.

В настоящий момент движение поездов в Московском метрополитене восстановлено. Расследованием инцидента займётся специальная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Аварии в России

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