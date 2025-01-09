В Индии разъярённый слон напал на людей на религиозном фестивале

Инцидент в Индии. Разъяренный слон напал на людей во время религиозного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали по меньшей мере 17 человек, один – в критическом состоянии. Видеокадры запечатлели панику в толпе, когда люди пытались убежать в безопасное место. Большинство травм получено из-за возникшей давки. Власти устанавливают причины ЧП. Полиция подтвердила, что организаторы фестиваля получили необходимые разрешения на использование слонов для религиозной церемонии.