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В Индии разъярённый слон напал на людей на религиозном фестивале

09 января 2025 06:50
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Инцидент в Индии. Разъяренный слон напал на людей во время религиозного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии разъярённый слон напал на людей на религиозном фестивале-2

Пострадали по меньшей мере 17 человек, один – в критическом состоянии. Видеокадры запечатлели панику в толпе, когда люди пытались убежать в безопасное место. Большинство травм получено из-за возникшей давки. Власти устанавливают причины ЧП. Полиция подтвердила, что организаторы фестиваля получили необходимые разрешения на использование слонов для религиозной церемонии.

# Индия # Нападение # Животные

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