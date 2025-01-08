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Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 300 гектаров

08 января 2025 07:00
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Площадь лесного пожара в американском штате Калифорния превысила 300 гектаров и продолжает увеличиваться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 300 гектаров-2

Стихийное бедствие распространяется в пригороде Лос-Анджелеса. Более сотни пожарных задействованы в борьбе с огнем. Положение дел осложняется сильным ветром с порывами до 29 метров в секунду. Информации о жертвах на данный момент нет. Известно, что 27 тысяч человек должны эвакуироваться. По данным властей и пожарной службы, ситуация стремительно ухудшается.

# Пожар # США

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