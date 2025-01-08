Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 300 гектаров

Стихийное бедствие распространяется в пригороде Лос-Анджелеса. Более сотни пожарных задействованы в борьбе с огнем. Положение дел осложняется сильным ветром с порывами до 29 метров в секунду. Информации о жертвах на данный момент нет. Известно, что 27 тысяч человек должны эвакуироваться. По данным властей и пожарной службы, ситуация стремительно ухудшается.