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Спасатели в Лос-Анджелесе продолжают бороться с крупным пожаром

09 января 2025 06:47
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В США продолжают бороться с огнем. Худшее впереди, уверены специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели в Лос-Анджелесе продолжают бороться с крупным пожаром-2

Тушением пожара в Лос-Анджелесе заняты почти 1,5 тысячи человек. Пламя вплотную приблизилось к элитным кварталам города. Власти ввели режим ЧП. На данный момент свыше 120 тысяч строений остались без электричества, люди не успевают эвакуироваться. По оценкам страховщиков, текущий ущерб может превысить 50 миллиардов долларов.

# Пожар # США

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