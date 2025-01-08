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В Германии мужчина расстрелял сотрудников предприятия – есть жертвы

08 января 2025 08:20
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На одном из немецких предприятий произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека. Еще один получил ранения, он находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии мужчина расстрелял сотрудников предприятия – есть жертвы-2

Как сообщили в полиции, бойню устроил мужчина в маске. Он ворвался на завод и открыл беспорядочный огонь по людям. В момент ЧП там находились более 400 работников. После атаки злоумышленник скрылся с места преступления. Несколько часов длилась масштабная спецоперация по его поимке. В конце концов подозреваемого задержали. Им оказался сотрудник предприятия. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается. По одной из версий? причиной нападения послужил конфликт с руководством завода.

# Стрельба # Новости Германии

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