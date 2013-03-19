Прямой эфир

В Индии автобус упал с моста в пересохшее русло реки. Погибли 37 человек, ранены 13

19 марта 2013 06:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Крушение автобуса в Индии унесло жизни 37 человек. Травмы различной степени тяжести получили 13 пассажиров. По предварительным данным, в числе пострадавших есть иностранцы.

Автобус следовал по маршруту штат Гоа-Момбаи и по неустановленной пока причине упал с моста в пересохшее русло реки. По версии полиции, водитель не справился с управлением.

Авария произошла примерно в 350 километрах от Мумбаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уточнённым данным, в числе пострадавших оказались несколько европейцев и россиянка. 

Мария Воробьева, представитель Генконсульства РФ в Мумбаи (в интервью Life News):
33-летняя туристка из Москвы была доставлена в больницу с закрытым переломом руки. Она чувствует себя нормально. Консульские работники помогают организовать переезд пострадавшей в другую больницу с лучшими условиями. Ее родственники оповещены о произошедшем.

 

# происшествия # Аварии # Авария автобуса # Аварии в Индии

Другие новости рубрики

Все новости
Под тяжестью снега рухнула крыша на нескольких объектах Могилевской области
18 марта 2013 18:46

Под тяжестью снега рухнула крыша на нескольких объектах Могилевской области

В Гродно из фуры изъяли компьютерных комплектующих на миллион долларов!
18 марта 2013 15:02

В Гродно из фуры изъяли компьютерных комплектующих на миллион долларов!

Не менее 8 человек погибли в результате взрыва в Сомали
18 марта 2013 14:54

Не менее 8 человек погибли в результате взрыва в Сомали