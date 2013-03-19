В Индии автобус упал с моста в пересохшее русло реки. Погибли 37 человек, ранены 13

Новости Индии. Крушение автобуса в Индии унесло жизни 37 человек. Травмы различной степени тяжести получили 13 пассажиров. По предварительным данным, в числе пострадавших есть иностранцы.

Автобус следовал по маршруту штат Гоа-Момбаи и по неустановленной пока причине упал с моста в пересохшее русло реки. По версии полиции, водитель не справился с управлением.

Авария произошла примерно в 350 километрах от Мумбаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По уточнённым данным, в числе пострадавших оказались несколько европейцев и россиянка.

Мария Воробьева, представитель Генконсульства РФ в Мумбаи (в интервью Life News):

33-летняя туристка из Москвы была доставлена в больницу с закрытым переломом руки. Она чувствует себя нормально. Консульские работники помогают организовать переезд пострадавшей в другую больницу с лучшими условиями. Ее родственники оповещены о произошедшем.