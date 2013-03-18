Под тяжестью снега рухнула крыша на нескольких объектах Могилевской области

Новости Беларуси. Последствия мартовской непогоды ощутила на себе и Могилевщина. В Горках под тяжестью снега обрушилась пристройка на территории Городского рынка в Горках. А в Осиповичском районе снежной массы не выдержала кровля сразу нескольких объектов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Неприятный сюрприз от непогоды буквально огорошил работников СПК. Накануне уходили с предприятия, все было в порядке. А сегодня пришли - крыши над сенохранилищем как не бывало. Под тяжестью снега кровля рухнула еще на трех объектах хозяйства.

Наталья Ахраменко, заведующая складом СПК «Колхоз «Авангард»:

Много работы нам стихия эта принесла, непочатый край. Еще не один день будем бороться, чистим крыши от снега. Боимся, чтобы не обрушилось еще что-нибудь.

К полудню узнали еще о нескольких обрушениях в Осиповичском районе. Крыши на сенохранилищах и зернохранилищах складывались, как карточные домики.

Сергей Сидоренко, председатель СПК «Колхоз «Авангард»:

Ущерб, конечно, нанесен, но самое главное, что нет жертв, что люди не пострадали. А все остальное поправимо.

Все эти разрушения - отголоски циклона, который обрушил всю свою мощь на республику в минувшую пятницу. Тогда на трассе жителям Осиповичей приходилось чуть ли не вручную растаскивать 10-километровый затор. Сейчас, взяв лопаты в руки, они также организовано очищают крыши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Семенцов, председатель комиссии по Чрезвычайным ситуациям Осиповичского района:

В районе создан резервный фонд строительных материалов. В ближайшее время поступят в хозяйство в виде помощи, а сегодня комиссии подсчитывают ущерб причиненный. В ближайшее время на предприятие поступит шифер, гвозди.