В Гродно из фуры изъяли компьютерных комплектующих на миллион долларов!

Новости Беларуси. Крупнейшую в этом году партию контрабандного товара задержали гродненские таможенники - компьютерные комплектующие более чем на 8 миллиардов рублей!

Спецоперацию провели на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Привалка». Для досмотра таможенники остановили большегрузную фуру. Белорусский перевозчик доставлял товар из Литвы в Казахстан. Правда, в сопроводительных документах груза оказалось в разы меньше.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой материалы дела будут направлены в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Задержано свыше 14 тысяч единиц материнских плат, видеокарт, одним словом, компьютерных комплектующих, которые не были указаны в товаросопроводительных документах.