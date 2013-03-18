Не менее 8 человек погибли в результате взрыва в Сомали

Новости Сомали. Возле президентского дворца в Сомали прогремел взрыв. Погибли, по меньшей мере, восемь человек. Количество раненых уточняется.

Известно, что бомба была заложена в припаркованной около правительственного здания машине. Какие-либо другие подробности пока не сообщаются.

В Сомали уже более 20 лет продолжается гражданская война, в стране отсутствует центральное правительство. Переходное контролирует только столицу Могадишо, остальную территорию захватили исламисты из ополчения Аль-Шабаб. Недавно экстремистская группировка объявила о вхождении в состав Аль-Каиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.