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Не менее 8 человек погибли в результате взрыва в Сомали

18 марта 2013 14:54
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Новости Сомали. Возле президентского дворца в Сомали прогремел взрыв. Погибли, по меньшей мере, восемь человек. Количество раненых уточняется.

Известно, что бомба была заложена в припаркованной около правительственного здания машине. Какие-либо другие подробности пока не сообщаются.

В Сомали уже более 20 лет продолжается гражданская война, в стране отсутствует центральное правительство. Переходное контролирует только столицу Могадишо, остальную территорию захватили исламисты из ополчения Аль-Шабаб. Недавно экстремистская группировка объявила о вхождении в состав Аль-Каиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Сомали

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