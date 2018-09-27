В холле гостиницы в Минске отловили экзотическую змею

Новости Беларуси. Змея была отловлена в гостиничном комплексе «Юбилейный» в Минске.
По информации МЧС, сообщение о нахождении змеи было получено вечером двадцать шестого сентября. Рептилию обнаружили на четвертом этаже в холле.
Змея была отловлена – это маисовый полоз альбинос.
Пресмыкающееся находится в зоопарке. Оно останется там, пока не будет найден хозяин животного.
Почему экзотических животных в Беларуси нужно регистрировать?
Это не первый случай за последнее время, когда в Минске находили экзотических змей.
В августе на территории столичного детского сада обнаружили питона.
«Абсолютно адекватная змея, ручная»: как питон оказался на территории детского сада (читайте здесь).