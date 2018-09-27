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В холле гостиницы в Минске отловили экзотическую змею

27 сентября 2018 11:15
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Новости Беларуси. Змея была отловлена в гостиничном комплексе «Юбилейный» в Минске.

По информации МЧС, сообщение о нахождении змеи было получено вечером двадцать шестого сентября. Рептилию обнаружили на четвертом этаже в холле.

Змея была отловлена – это маисовый полоз альбинос. 

В холле гостиницы в Минске отловили экзотическую змею-1

Фото: МЧС

Пресмыкающееся находится в зоопарке. Оно останется там, пока не будет найден хозяин животного.

Почему экзотических животных в Беларуси нужно регистрировать?

Это не первый случай за последнее время, когда в Минске находили экзотических змей.

В августе на территории столичного детского сада обнаружили питона.

«Абсолютно адекватная змея, ручная»: как питон оказался на территории детского сада (читайте здесь).

# Дикие животные # происшествия

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