Найден хозяин 4-метрового питона, пойманного на территории детского сада в Минске

Новости Беларуси. Хозяин змеи, которую нашли на территории детского сада в Минске, найден.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего зоотехника Минского зоопарка Алевтину Тимашкову-Красовскую, тигровый питон, которого привезли спасатели, был посажен в специальный бокс на карантин.

Специалист отметила, что хозяин пресмыкающегося уже нашелся и забрал его.

Напомним, что накануне на территории столичного детского сада был обнаружен 4-метровый тигровый питон. Змее около пяти лет, ее вес составляет восемь килограмм.