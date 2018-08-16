Найден хозяин 4-метрового питона, пойманного на территории детского сада в Минске

Новости Беларуси. Хозяин змеи, которую нашли на территории детского сада в Минске, найден.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего зоотехника Минского зоопарка Алевтину Тимашкову-Красовскую, тигровый питон, которого привезли спасатели, был посажен в специальный бокс на карантин.
Специалист отметила, что хозяин пресмыкающегося уже нашелся и забрал его.
Напомним, что накануне на территории столичного детского сада был обнаружен 4-метровый тигровый питон. Змее около пяти лет, ее вес составляет восемь килограмм.
Как ловили питона (смотрите здесь).