В Минске мотоциклист врезался в Honda и троллейбус, никто не пострадал

Новости Беларуси. 27 сентября около девяти утра в Минске мотоциклист врезался в машину и троллейбус.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель мотоцикла во время движения неправильно выбрал скорость и наехал на Honda. После этого двухколёсное транспортное средство столкнулось с троллейбусом. В аварии никто не пострадал.

Как уточняется в Twitter-аккануте милиции Минска, в результате ДТП на проезжей части разлилось масло.

Осенью 2018 года в Бресте мальчик на игрушечной машинке сбил женщину.