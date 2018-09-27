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В Минске мотоциклист врезался в Honda и троллейбус, никто не пострадал

27 сентября 2018 10:51
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Новости Беларуси. 27 сентября около девяти утра в Минске мотоциклист врезался в машину и троллейбус.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель мотоцикла во время движения неправильно выбрал скорость и наехал на Honda. После этого двухколёсное транспортное средство столкнулось с троллейбусом. В аварии никто не пострадал.  

Как уточняется в Twitter-аккануте милиции Минска, в результате ДТП на проезжей части разлилось масло.  

Осенью 2018 года в Бресте мальчик на игрушечной машинке сбил женщину.  

У пострадавшей перелом руки – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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