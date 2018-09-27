От 9 до 14 лет: в Пинске вынесен приговор участникам разбойного нападения на дом предпринимателя

Новости Беларуси. 26 сентября в Пинске был вынесен приговор по уголовному делу о разбойном нападении на частный дом.

Как сообщается на сайте Верховного Суда, подсудимыми были пять человек, из них трое являются гражданами России, ещё двое – белорусами.

29-летний и 33-летний обвиняемые признаны виновными в групповом разбое с проникновением в жилище, незаконных действиях с оружием и боеприпасами группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимые также признаны виновными в умышленном уничтожении и повреждении имущества общеопасным способом, оказании сопротивления правоохранителю и в разбойном хищении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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По совокупности преступлений 33-летний обвиняемый приговорён к 13,5 годам колонии усиленного режима с полной конфискацией имущества.

Помимо указанного, 29-летний подсудимый также признан виновным в незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через границу РБ. Он приговорён к 14 годам колонии усиленного режима с полной конфискацией имущества.

36-летний и 43-летний обвиняемые признаны виновными в групповом разбое с проникновением в жилище, незаконных действиях с оружием и боеприпасами группой лиц по предварительному сговору. Они также признаны виновными в умышленном уничтожении и повреждении имущества общеопасным способом.

43-летний подсудимый приговорён к 12 годам колонии усиленного режима с полной конфискацией имущества.

Помимо указанного, 36-летнему обвиняемому также инкриминируется сопротивление милиционеру. По совокупности преступлений подсудимый приговорён к 12,5 колонии усиленного режима с полной конфискацией имущества.

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27-летний обвиняемый признан виновным в групповом разбое с проникновением в жилище. Подсудимый приговорён к 9 годам колонии усиленного режима с полной конфискацией имущества.

Все обвиняемые также должны в солидарном порядке выплатить предпринимателю, его супруге и их дочери по 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Трое обвиняемых ещё должны выплатить по 2 и 3 тысячи двум правоохранителям, которым было оказано сопротивление.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В начале 2018 года в Пинске было совершено разбойное нападение на дом предпринимателя.