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В Гродно женщина обналичила деньги с чужой карты, а затем пришла в милицию

13 июня 2019 09:26
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Новости Беларуси. В Гродно семейная пара сняла деньги с банковских карточек из сумки, которая была найдена во время прогулки.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, пара нашла в сумке кошелек с деньгами и банковские карточки с пин-кодами. Чтобы обналичить деньги, мужчина и женщина пришли на почту.  

Деньги пара потратила в продуктовом магазине. Позже женщина пришла в милицию сама и рассказала, что обналичила деньги на почте, потому что на банкоматах есть видеокамеры. Сейчас сумку и кошелек вернули владельцу.   

В апреле в Лиде парень снял деньги с чужой карты и поделился с несовершеннолетним другом – подробнее здесь.   

# Кража # происшествия

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