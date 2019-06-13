В Гродно женщина обналичила деньги с чужой карты, а затем пришла в милицию

Новости Беларуси. В Гродно семейная пара сняла деньги с банковских карточек из сумки, которая была найдена во время прогулки.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, пара нашла в сумке кошелек с деньгами и банковские карточки с пин-кодами. Чтобы обналичить деньги, мужчина и женщина пришли на почту.

Деньги пара потратила в продуктовом магазине. Позже женщина пришла в милицию сама и рассказала, что обналичила деньги на почте, потому что на банкоматах есть видеокамеры. Сейчас сумку и кошелек вернули владельцу.