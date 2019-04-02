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В Лиде подросток снял с найденной карточки деньги и поделился с другом

02 апреля 2019 13:46
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Новости Беларуси. В Лиде местный житель нашёл чужую банковскую карточку, снял с неё деньги и поделился наличностью с другом.  

Как сообщает МВД Беларуси, после обнаружения карточки 19-летний лидчанин не стал искать её владельца. Вместо этого парень снял деньги и предложил часть средств 17-летнему другу. Несовершеннолетний знал, откуда наличность, но согласился взять 80 рублей.  

Теперь в отношении обоих возбуждены уголовные дела. Старший подозревается в хищении путём использования компьютерной техники, младший – в приобретении материальных ценностей, которые получены преступным путём.  

Зимой 2019 года в Минске женщина потеряла примерно 6 тысяч долларов. 

Деньги нашли и поровну поделили две несовершеннолетние – здесь подробнее.  

# Кража # происшествия

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