В Лиде подросток снял с найденной карточки деньги и поделился с другом

Новости Беларуси. В Лиде местный житель нашёл чужую банковскую карточку, снял с неё деньги и поделился наличностью с другом.

Как сообщает МВД Беларуси, после обнаружения карточки 19-летний лидчанин не стал искать её владельца. Вместо этого парень снял деньги и предложил часть средств 17-летнему другу. Несовершеннолетний знал, откуда наличность, но согласился взять 80 рублей.

Теперь в отношении обоих возбуждены уголовные дела. Старший подозревается в хищении путём использования компьютерной техники, младший – в приобретении материальных ценностей, которые получены преступным путём.

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