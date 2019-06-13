Столкновение Renault и МАЗ под Солигорском: шесть пострадавших, среди них 4 ребёнка

Новости Беларуси. Шесть человек пострадали в результате ДТП в Солигорском районе.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла днем 12 июня около д. Погост. За рулем автомобиля Renault находилась жительница Слуцка. Она выезжала со второстепенной дороги, выполняла маневр левого поворота и не уступила дорогу едущему по главной дороге автомобилю МАЗ. Произошло столкновение.

В результате аварии травмы получили 38-летняя водитель, 39-летняя пассажирка и дети – 10-летний мальчик, 9-летняя девочка, 8-летняя девочка и 15-летний подросток. Четыре пассажира автомобиля – граждане РФ, живут в Санкт-Петербурге. Еще двое пострадавших являются жителями Слуцка.

Пострадавших госпитализировали.