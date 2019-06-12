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Контрактник внутренних войск скоропостижно скончался в Барановичах

12 июня 2019 12:40
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Новости Беларуси. 12 июня примерно в 7 часов 22 минуты в Барановичах скоропостижно скончался военнослужащий контрактной службы внутренних войск.  

Как сообщает МВД Беларуси, старший прапорщик прибыл на службу после выходного. Мужчина зашёл в раздевалку, где потерял сознание. Сослуживцы сразу же вызвали «скорую».  

Медики прибыли через пару минут, но реанимационные мероприятия результатов не дали. В половине девятого работники скорой помощи констатировали смерть военнослужащего.  

По факту смерти 39-летнего мужчины проводится проверка.  

# ЧП # происшествия

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