Контрактник внутренних войск скоропостижно скончался в Барановичах

Новости Беларуси. 12 июня примерно в 7 часов 22 минуты в Барановичах скоропостижно скончался военнослужащий контрактной службы внутренних войск.

Как сообщает МВД Беларуси, старший прапорщик прибыл на службу после выходного. Мужчина зашёл в раздевалку, где потерял сознание. Сослуживцы сразу же вызвали «скорую».

Медики прибыли через пару минут, но реанимационные мероприятия результатов не дали. В половине девятого работники скорой помощи констатировали смерть военнослужащего.

По факту смерти 39-летнего мужчины проводится проверка.