В Гродно во время драки мужчина упал с лестницы. Через сутки его обнаружили мёртвым

Новости Беларуси. В Гродно мужчина ударил соседа по лицу, в результате чего тот упал с лестницы.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, через сутки после драки 58-летнего мужчину обнаружили мёртвым.

Сообщается, что между фигурантом и погибшим были неприязненные отношения. Пенсионер время от времени выпивал у себя дома вместе с приятелями. Иногда общение происходило шумно, что тревожило соседа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Осенью прошлого года в Бресте мучжина до смерти избил 68-летнего отца.