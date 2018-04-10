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В Гродно во время драки мужчина упал с лестницы. Через сутки его обнаружили мёртвым

10 апреля 2018 09:24
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Новости Беларуси. В Гродно мужчина ударил соседа по лицу, в результате чего тот упал с лестницы.  

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, через сутки после драки 58-летнего мужчину обнаружили мёртвым.  

Сообщается, что между фигурантом и погибшим были неприязненные отношения. Пенсионер время от времени выпивал у себя дома вместе с приятелями. Иногда общение происходило шумно, что тревожило соседа.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».  

Осенью прошлого года в Бресте мучжина до смерти избил 68-летнего отца.  

Пенсионер мешал сыну спать, громко разговаривая – подробнее здесь.  

# происшествия # Убийство

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