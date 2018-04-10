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Минчанин похищал с кладбищ изделия из бронзы и латуни, чтобы покупать алкоголь

10 апреля 2018 08:39
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Новости Беларуси. В суд направлено уголовное дело о кражах металлических изделий с минских кладбищ.  

Как сообщает УСК по Минску, правонарушение совершалось с сентября 2017 года по январь 2018 года на территории кладбищ «Восточное» и «Кальварийское». 36-летний минчанин воровал изделия из бронзы и латуни.  

В числе похищенного имущества были вазы, цветы, лампады, фигура птицы, статуэтка ангела. Также злоумышленник брал фрагменты скульптурных композиций: хоккейной клюшки, книги и распятия Христа. В сумме похищенное оценивается в 17,7 тысяч рублей.  

Мужчина действовал в тёмное время суток, используя фонарик, монтировку и магнит. Ритуальные предметы правонарушитель сдавал в пункты приёма металлолома, чтобы в дальнейшем приобретать алкоголь.  

Фигурант был задержан правоохранителями 24 января 2018 года. Часть похищенного в размере более 2 500 рублей обнаружена у мужчины дома и у скупщиков вторсырья.  

Задержанный заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК.

Уголовное дело передано в суд.  

Весной 2018 года в Крупском районе был обворован православный храм.  

Подозреваемый собирался продать украденное, чтобы купить алкоголь (подробности здесь).  

# происшествия # Кража

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