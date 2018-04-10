Прямой эфир

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвую пинчанку. Чтобы избежать наказания, она соврала о беременности

10 апреля 2018 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Пинске инспекторы остановили автомобиль с нетрезвой женщиной за рулём.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 7 апреля в полпятого утра сотрудники ГАИ остановили Mercedes. Автомобилем управляла молодая женщина.  

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвую пинчанку. Чтобы избежать наказания, она соврала о беременности-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

После проверки выяснилось, что 23-летняя водитель была в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле).  

Пинчанка попыталась убедить правоохранителей отпустить её. Чтобы избежать наказания, девушка сообщила, что находится на четвёртом месяце беременности. Информация оказалась ложной.  

9 апреля в отношении задержанной был составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Нарушительнице придётся уплатить штраф в размере 51 базовой величины. Также пинчанка лишена водительских прав на три года.  

Весной 2018 года в Гродно задержали водителя с 8-кратным превышением нормы алкоголя в крови.  

«Говорила, что пила успокоительные» (здесь подробнее).  

# происшествия # Вождение в нетрезвом виде

Другие новости рубрики

Все новости
«Люди живут по 30-40 лет, первый раз такое». Как в Гомельской области переживают весенние паводки?
09 апреля 2018 17:44

«Люди живут по 30-40 лет, первый раз такое». Как в Гомельской области переживают весенние паводки?

В Минском районе 9-летний мальчик погиб при переходе путей
09 апреля 2018 17:41

В Минском районе 9-летний мальчик погиб при переходе путей

В Слуцке во время движения загорелся автомобиль
09 апреля 2018 16:10

В Слуцке во время движения загорелся автомобиль