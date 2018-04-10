Сотрудники ГАИ задержали нетрезвую пинчанку. Чтобы избежать наказания, она соврала о беременности

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 7 апреля в полпятого утра сотрудники ГАИ остановили Mercedes. Автомобилем управляла молодая женщина.

Новости Беларуси. В Пинске инспекторы остановили автомобиль с нетрезвой женщиной за рулём.

После проверки выяснилось, что 23-летняя водитель была в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле).

Пинчанка попыталась убедить правоохранителей отпустить её. Чтобы избежать наказания, девушка сообщила, что находится на четвёртом месяце беременности. Информация оказалась ложной.

9 апреля в отношении задержанной был составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Нарушительнице придётся уплатить штраф в размере 51 базовой величины. Также пинчанка лишена водительских прав на три года.

Весной 2018 года в Гродно задержали водителя с 8-кратным превышением нормы алкоголя в крови.