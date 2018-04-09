«Люди живут по 30-40 лет, первый раз такое». Как в Гомельской области переживают весенние паводки?

Новости Беларуси. От весеннего паводка пострадали жители шести районов Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая вода пришла следом за резким потеплением. Известно о подтоплении сотен домовладений, дорог и хозпостроек. Александр Добриян о ситуации на Полесье.

Татьяна Ковалева, жительница Добруша:

И вот оно буквально прибывает на глазах, парник сразу затопило. Люди живут по 30-40 лет, первый раз в жизни такое.

Большая вода пришла во двор Татьяны Ковалевой аккурат в Чистый четверг. В дом не попала, но огород, сарай, баня, погреб – все оказалось затоплено в считанные часы. Такая же ситуация у соседей. Но по большому счету отделались легко: под водой мог оказаться целый микрорайон.

Александр Добриян, СТВ:

Эти мешки с песком – самая настоящая линия обороны Добруша. Два дня назад здесь кипела работа. Воды небольшой речушки Хоропуть затопили сельхозугодия. То же самое могло случиться и с жилым массивом, однако коммунальщики и спасатели остановили воду на подступах к городу.

От небольшой Хоропути такого коварства никто не ожидал. Впервые за всю историю наблюдений уровень в ней поднялся до отметки в 300 миллиметров.

Владимир Малиновский, начальник Добрушского районного подразделения МЧС:

Летом ее можно перепрыгнуть – полтора метра шириной и по колено глубиной эта речка. Буквально за неделю поднялась более чем на метр. И также стремительно начала уходить вода: 3 метра был уровень в четверг, сейчас начинает падать.

В пасхальное утро в Добруше действительно увидели маленькое чудо: вода уходила с участков буквально на глазах. Но и двух дней великого потопа было достаточно, чтобы испортить инфраструктуру частного сектора.

Дороги окончательно разбиты, а в низинах – затоплены. Обязательный атрибут жизни на ближайшие недели – резиновые сапоги.

Татьяна Прудникович, жительница Добруша:

Ночь не спали. Каждую минуту просыпаешься и думаешь, как там. И не знаешь, куда бежать. Конечно, переживали, боялись и боимся. Просим помощи, чтобы сделали нам дорогу. К нам ни скорая не проедет, ни автолавка.

К слову, в Добруше вполне может случиться и вторая волна: в конце апреля другая река – Ипуть – принесет воду из соседней России. Гомельская земля традиционное место притяжения вешних вод не только из Смоленской и Брянской областей, но и еще и с украинского Прикарпатья.