Прямой эфир

В Гродно сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя Kia

07 августа 2020 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 августа около половины второго дня в Гродно был задержан нетрезвый водитель.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель за рулём Kia ехал по дворовому проезду возле АЗС, которая находится у кольцевого пересечения улиц Победы-Клецкова-Славинского.

В определённый момент иномарка наехала на бордюр. Водитель вышел из машины, осмотрелся и собрался продолжить поездку. Действия мужчины заметили прохожие, которые также обратили внимание на нетвёрдую походку гражданина.

Очевидцы подошли к автомобилю, забрали ключи из замка зажигания и вызвали правоохранителей. Прибывшие сотрудники ГАИ задержали мужчину. Медосвидетельствование показало, что в организме 48-летнего гражданина содержалось 1,6 промилле алкоголя.

Месяцем ранее в Минске 70-летний нетрезвый водитель пытался скрыться от правоохранителей. Мужчину задержали, ему предстоит оплатить штраф размером 2000 рублей (здесь подробности).

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Под Витебском микроавтобус сбил велосипедиста. Пенсионер скончался на месте
06 августа 2020 10:16

Под Витебском микроавтобус сбил велосипедиста. Пенсионер скончался на месте

В Гродно при пожаре в своей квартире погибла женщина
06 августа 2020 07:36

В Гродно при пожаре в своей квартире погибла женщина

Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. Они уже совершили 127 полётов
05 августа 2020 10:38

Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. Они уже совершили 127 полётов