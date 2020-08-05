Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. Они уже совершили 127 полётов

Новости Беларуси. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают помогать в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они уже совершили 127 полетов и произвели 625 сбросов воды. Кроме того, к местам ликвидации пожаров доставлены десятки спасателей. Летный и технический составы МЧС Беларуси в Турции будут находиться до октября.