Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. Они уже совершили 127 полётов

Новости Беларуси. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают помогать в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают помогать в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они уже совершили 127 полетов и произвели 625 сбросов воды. Кроме того, к местам ликвидации пожаров доставлены десятки спасателей. Летный и технический составы МЧС Беларуси в Турции будут находиться до октября.
Наши спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. В списке Греция, Россия, Латвия и Грузия. Также оказывалась помощь пострадавшим от наводнения жителям Сербии.