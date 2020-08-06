В Гродно при пожаре в своей квартире погибла женщина

Новости Беларуси. В Гродно на Бульвару Ленинского Комсомола произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщили в Гродненском областном управлении МЧС, пожар начался в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Информация о происшествии поступила спасателям 5 августа в 17:10. По прибытии на место ЧП, сотрудники МЧС эвакуировали женщину, проживающую этажом выше. Хозяйку квартиры, в которой произошел пожар, спасти не удалось. Её обнаружили во время тушения возгорания и вынесли на свежий воздух. Медики констатировали смерть.