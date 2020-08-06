Прямой эфир

В Гродно при пожаре в своей квартире погибла женщина

06 августа 2020 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродно на Бульвару Ленинского Комсомола произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщили в Гродненском областном управлении МЧС, пожар начался в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Информация о происшествии поступила спасателям 5 августа в 17:10. По прибытии на место ЧП, сотрудники МЧС эвакуировали женщину, проживающую этажом выше. Хозяйку квартиры, в которой произошел пожар, спасти не удалось. Её обнаружили во время тушения возгорания и вынесли на свежий воздух. Медики констатировали смерть. 

В Гродно при пожаре в своей квартире погибла женщина-1

Фото: МЧС

В результате пожара уничтожено имущество в коридоре, закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается.

Всего за минувшие сутки на территории Гродненской области зафиксировано 4 пожара. Один человек погиб, двоих удалось спасти.

В Гомеле девушка спасла из горевшей квартиры соседей двух детей – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. Они уже совершили 127 полётов
05 августа 2020 10:38

Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. Они уже совершили 127 полётов

В Московском районе столкнулись Hyundai и Mazda. Пострадала женщина
04 августа 2020 16:14

В Московском районе столкнулись Hyundai и Mazda. Пострадала женщина

В Минске при столкновении Hyundai и Mazda пострадала пассажирка
04 августа 2020 14:20

В Минске при столкновении Hyundai и Mazda пострадала пассажирка