Под Витебском микроавтобус сбил велосипедиста. Пенсионер скончался на месте

Новости Беларуси. В Витебском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Volkswagen Transporter наехал на 70-летнего пенсионера.

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, авария случилась 5 августа на 16 километре трассы Р-112 недалеко от областного центра.

Пенсионер на велосипеде выезжал на проезжую часть, когда его сбил микроавтобус. За рулём был 47-летний водитель. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.