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Под Витебском микроавтобус сбил велосипедиста. Пенсионер скончался на месте

06 августа 2020 10:16
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Новости Беларуси. В Витебском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Volkswagen Transporter наехал на 70-летнего пенсионера.

Под Витебском микроавтобус сбил велосипедиста. Пенсионер скончался на месте-1

Фото: УВД Витебского облисполкома

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, авария случилась 5 августа на 16 километре трассы Р-112 недалеко от областного центра.   

Пенсионер на велосипеде выезжал на проезжую часть, когда его сбил микроавтобус. За рулём был 47-летний водитель. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.  

На днях смертельное ДТП произошло в Гродненском районе. МАЗ наехал на 12-летнего велосипедиста (подробнее здесь).   

# ДТП # происшествия

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