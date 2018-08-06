В Гродно сотрудники ГАИ остановили нетрезвого водителя лимузина: жениху пришлось добираться к невесте на такси

Новости Беларуси. 4 августа в Гродно остановили нетрезвого водителя Lincoln, который вёз жениха и его друзей к невесте.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на улице Суворова инспекторы остановили свадебный лимузин. Состояние водителя вызвало у сотрудников ГАИ подозрения, поэтому мужчину проверили. Содержание алкоголя в крови гражданина почти вдвое превышало норму.

По словам водителя, он пил пиво в пятницу вечером, а в субботу не употреблял спиртное. Тем не менее, оставшийся путь жениху пришлось проделать на такси.

Весной 2018 года в Гродно мужчина оказывал услугу «трезвый водитель».