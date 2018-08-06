В Гродно женщина ударила милиционера каблуком. Злоумышленницу задержали

Новости Беларуси. 5 августа в Гродно женщина ударила сотрудника милиции каблуком в голову.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, инцидент случился в одном из городских заведений общественного питания. Группа из нескольких человек отдыхала слишком шумно, в результате чего были вызваны правоохранители.

Прибывшие милиционеры попытались успокоить компанию, началась драка. Женщина ударила правоохранителя каблуком в голову. Злоумышленницу задержали.

Отмечается, что жизнь пострадавшего милиционера вне опасности.

Проводится проверка, после которой будет дана правовая оценка случившемуся.

Весной 2018 года в Минске 19-летняя студентка шла домой и поцарапала ногтями семь автомобилей.