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В Гродно женщина ударила милиционера каблуком. Злоумышленницу задержали

06 августа 2018 12:18
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Новости Беларуси. 5 августа в Гродно женщина ударила сотрудника милиции каблуком в голову.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, инцидент случился в одном из городских заведений общественного питания. Группа из нескольких человек отдыхала слишком шумно, в результате чего были вызваны правоохранители.  

Прибывшие милиционеры попытались успокоить компанию, началась драка. Женщина ударила правоохранителя каблуком в голову. Злоумышленницу задержали.  

Отмечается, что жизнь пострадавшего милиционера вне опасности.  

Проводится проверка, после которой будет дана правовая оценка случившемуся.  

Весной 2018 года в Минске 19-летняя студентка шла домой и поцарапала ногтями семь автомобилей.  

Ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась – подробности здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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