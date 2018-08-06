В Гомельском районе спасатели оказали помощь в спуске пенсионерки через оконный проём второго этажа

Новости Беларуси. Днём 3 августа в Гомельском районе спасатели через окно спустили женщину со второго этажа трёхэтажки.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, в пятницу в деревне Романовичи 76-летняя пенсионерка вызвала скорую помощь. Прибывшие медработники определили перелом шейки бедра левой ноги. Самостоятельно вынести пострадавшую медики не смогли из-за узких лестничных пролётов в подъезде.