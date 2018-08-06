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В Гомельском районе спасатели оказали помощь в спуске пенсионерки через оконный проём второго этажа

06 августа 2018 13:01
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Новости Беларуси. Днём 3 августа в Гомельском районе спасатели через окно спустили женщину со второго этажа трёхэтажки.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, в пятницу в деревне Романовичи 76-летняя пенсионерка вызвала скорую помощь. Прибывшие медработники определили перелом шейки бедра левой ноги. Самостоятельно вынести пострадавшую медики не смогли из-за узких лестничных пролётов в подъезде.  

В Гомельском районе спасатели оказали помощь в спуске пенсионерки через оконный проём второго этажа-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Гомельской области  

Сотрудники скорой помощи обратились к спасателям. Прибывшие на вызов подразделения МЧС при помощи альпинистского снаряжения благополучно спустили гражданку через оконный проём. После этого женщина была передана медработникам для дальнейшей госпитализации.  

На прошлой неделе в Гомеле спасатели помогли двум людям снять кольца.  

Пострадавшие не могли самостоятельно снять украшение из-за отёков пальцев – подробнее здесь.  

# Спасение # происшествия # Видеофакт

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