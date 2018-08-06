В Гомельском районе спасатели оказали помощь в спуске пенсионерки через оконный проём второго этажа

Новости Беларуси. Днём 3 августа в Гомельском районе спасатели через окно спустили женщину со второго этажа трёхэтажки.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, в пятницу в деревне Романовичи 76-летняя пенсионерка вызвала скорую помощь. Прибывшие медработники определили перелом шейки бедра левой ноги. Самостоятельно вынести пострадавшую медики не смогли из-за узких лестничных пролётов в подъезде.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МЧС Гомельской области
Сотрудники скорой помощи обратились к спасателям. Прибывшие на вызов подразделения МЧС при помощи альпинистского снаряжения благополучно спустили гражданку через оконный проём. После этого женщина была передана медработникам для дальнейшей госпитализации.
На прошлой неделе в Гомеле спасатели помогли двум людям снять кольца.
Пострадавшие не могли самостоятельно снять украшение из-за отёков пальцев – подробнее здесь.