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В Гродно разыскиваются обстрелявшие частный дом из пневматики хулиганы

06 августа 2018 11:42
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Новости Беларуси. В Гродно неизвестные обстреляли дом местного жителя. Мужчина во время инцидента отсутствовал.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, с 28 июля по 4 августа 39-летний гражданин находился за пределами города. Когда гродненчанин вернулся домой, он обнаружил, что окно и фасад его дома повреждены стрельбой из пневматического оружия.  

Потерпевший обратился в милицию. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Летом 2018 года в Минске молодые люди взяли у приятеля винтовку его отца и решили пострелять.  

Злоумышленники повредили имущество соседей – подробности здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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