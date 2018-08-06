В Гродно разыскиваются обстрелявшие частный дом из пневматики хулиганы

Новости Беларуси. В Гродно неизвестные обстреляли дом местного жителя. Мужчина во время инцидента отсутствовал.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, с 28 июля по 4 августа 39-летний гражданин находился за пределами города. Когда гродненчанин вернулся домой, он обнаружил, что окно и фасад его дома повреждены стрельбой из пневматического оружия.

Потерпевший обратился в милицию. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Летом 2018 года в Минске молодые люди взяли у приятеля винтовку его отца и решили пострелять.