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В Гродно разыскивается ребёнок, из-за которого пострадала фельдшер

21 мая 2018 14:42
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Новости Беларуси. 11 мая автомобилю скорой помощи пришлось резко затормозить из-за выбежавшего на дорогу мальчика. В результате инцидента пострадала фельдшер.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, медработники ехали в машине Renault по улице Социалистической в направлении улицы Карбышева. В это время на дорогу выбежал ребёнок.  

Водитель транспортного средства сумел избежать столкновения, нажав на тормоза. Но из-за резкой остановки в салоне микроавтобуса упала и ударилась головой фельдшер. Женщине потребовалась медпомощь.  

Мальчик покинул место инцидента.  

Правоохранители просят людей, которые обладают информацией о ребёнке, позвонить по телефонам: (8015) 279−75−41 либо (8015) 279−79−05.  

Весной 2018 года в Минске грузовик сбил выбежавшего на дорогу человека. 

Мужчину госпитализировали – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия # Видеофакт

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