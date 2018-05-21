В Гродно разыскивается ребёнок, из-за которого пострадала фельдшер

Новости Беларуси. 11 мая автомобилю скорой помощи пришлось резко затормозить из-за выбежавшего на дорогу мальчика. В результате инцидента пострадала фельдшер.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, медработники ехали в машине Renault по улице Социалистической в направлении улицы Карбышева. В это время на дорогу выбежал ребёнок.

Водитель транспортного средства сумел избежать столкновения, нажав на тормоза. Но из-за резкой остановки в салоне микроавтобуса упала и ударилась головой фельдшер. Женщине потребовалась медпомощь.

Мальчик покинул место инцидента.

Правоохранители просят людей, которые обладают информацией о ребёнке, позвонить по телефонам: (8015) 279−75−41 либо (8015) 279−79−05.

Весной 2018 года в Минске грузовик сбил выбежавшего на дорогу человека.