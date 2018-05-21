Украина поблагодарила Беларусь за помощь школьникам после ДТП под Каменцем

Новости Беларуси. Речь об этом зашла на встрече министра здравоохранения Беларуси с его украинским коллегой в Женеве, где 21 мая проходит Всемирная ассамблея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский представитель отметил четкость и слаженность действий белорусских врачей, внимание и заботу не только к пострадавшим, но и родителям, приехавшим в Брест.

Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Каменецком районе. Погиб подросток

ДТП под Каменцем произошло 13 мая. Микроавтобус, в котором ехала украинская детская команда по футболу, врезался в погрузчик. В результате 12-летний мальчик погиб на месте. Еще шесть подростков были госпитализированы в местную райбольницу, а потом перевезены в Брест. И как сообщили врачи: украинские спортсмены идут на поправку. В травматологии сейчас находится ребенок 2004 года рождения. Его состояние оценивается как средне тяжелое. Еще один подросток -- в реанимации, состояние его здоровья улучшается.

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с украинскими футболистами, водитель задержан