В Гродно на стройке погиб руководитель частного предприятия. На мужчину рухнула стена

Новости Беларуси. В Гродно 19 мая около семи вечера на стройке погиб руководитель частного предприятия.
Новости Беларуси. В Гродно 19 мая около семи вечера на стройке погиб руководитель частного предприятия.
Фото: УСК по Гродненской области
Как сообщает УСК по Гродненской области, 48-летний гражданин прибыл на стройку, которая находится на территории одного из ОАО. В это время демонтировалась стена из газосиликатных блоков, которые внезапно рухнули на мужчину.
Фото: УСК по Гродненской области
В результате случившегося руководитель получил несовместимые с жизнью травмы.
Проводится проверка. Было осмотрено место инцидента, проводится судмедэкспертиза. Опрошены очевидцы происшествия.
Фото: УСК по Гродненской области
Выясняются детали и обстоятельства, которые стали причиной гибели мужчины. Случившемуся будет дана правовая оценка.
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