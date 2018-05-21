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В Гродно на стройке погиб руководитель частного предприятия. На мужчину рухнула стена

21 мая 2018 14:05
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Новости Беларуси. В Гродно 19 мая около семи вечера на стройке погиб руководитель частного предприятия.  

В Гродно на стройке погиб руководитель частного предприятия. На мужчину рухнула стена-1

Фото: УСК по Гродненской области  

Как сообщает УСК по Гродненской области, 48-летний гражданин прибыл на стройку, которая находится на территории одного из ОАО. В это время демонтировалась стена из газосиликатных блоков, которые внезапно рухнули на мужчину.  

В Гродно на стройке погиб руководитель частного предприятия. На мужчину рухнула стена-4

Фото: УСК по Гродненской области  

В результате случившегося руководитель получил несовместимые с жизнью травмы.  

Проводится проверка. Было осмотрено место инцидента, проводится судмедэкспертиза. Опрошены очевидцы происшествия.  

В Гродно на стройке погиб руководитель частного предприятия. На мужчину рухнула стена-7

Фото: УСК по Гродненской области  

Выясняются детали и обстоятельства, которые стали причиной гибели мужчины. Случившемуся будет дана правовая оценка.  

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# Гибель рабочего # происшествия

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