В Минске фура сбила выбежавшего на дорогу мужчину

Новости Беларуси. Утром 10 мая в Минске Scania сбил выбежавшего на дорогу пешехода.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло на проспекте Дзержинского. Грузовик двигался в сторону МКАД со стороны улицы Есенина. За рулём фуры находился 45-летний водитель.
В определённый момент на дорогу выбежал 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Scania не удалось избежать столкновения с пешеходом. Пострадавшего госпитализировали.
Выясняются детали произошедшего.
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