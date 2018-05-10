В Минске фура сбила выбежавшего на дорогу мужчину

Новости Беларуси. Утром 10 мая в Минске Scania сбил выбежавшего на дорогу пешехода.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло на проспекте Дзержинского. Грузовик двигался в сторону МКАД со стороны улицы Есенина. За рулём фуры находился 45-летний водитель.

В определённый момент на дорогу выбежал 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Scania не удалось избежать столкновения с пешеходом. Пострадавшего госпитализировали.

Выясняются детали произошедшего.

На неделе в микрорайоне Уручье грузовик протаранил троллейбус.