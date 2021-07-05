В Гродно размыло только что построенный мост через реку Неман. Прокомментировал Владимир Караник

Повреждения получил новый, только что построенный мост через реку Неман, который возводили по уникальному проекту. Его открытие планировалось в ближайшее время. Но из-за стихии участок дороги провалился. В яму рухнул фонарный столб, тротуарная дорожка и часть нового асфальта.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Это место, где, наверное, сошлось несколько неблагоприятных факторов – во-первых, это новая дорога, поэтому откосы еще не укреплены травой и дерном, и оказались более склонны к разрушению водой. Кроме того, именно в этом месте откоса при разрушении была повреждена ливневка, и соответственно вода в это место начала поступать как с самого дорожного полотна, так и с ливневой канализации.

Будет проведено восстановление грунта, его уплотнение дополнительно, учитывая, что это самая низкая точка дороги, здесь действительно скапливается вода. Будут организованы лотки для аварийного сброса воды и укреплены склоны геосеткой, чтобы они могли противостоять ливням еще до того, как укрепятся дерн и трава. Я думаю, все мероприятия, которые оцениваются – 7-10 дней, – позволят не только восстановить повреждения, но сведут к нулю риск повторения подобных проблем в будущем.