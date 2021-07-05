Среди жертв есть и дети. За неделю в Беларуси утонули 20 человек

Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за выходные 3-4 июля жертвами воды стали пятеро. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности.

Из-за трагической статистики межведомственные рейдовые группы усилили контроль над отдыхающими.

Профилактические мероприятия проходят в том числе и в Борисове. Всего в городе восемь пляжей и зон отдыха. Ежедневно сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции патрулируют водоемы.